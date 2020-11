Myss Keta e Massimo D'Alema, un'intervista clamorosa: "Amanti, ora amici. Mi ha spalmato la crema in barca, tutto agli atti"

12 novembre 2020 a

L'intervista di Myss Keta, misteriosa e controversa stellina "mascherinata" del rap italiano, fa tremare Massimo D'Alema. Dalle colonne del Fatto quotidiano, parla dell'ex premier in termini molto intimi. Forse troppo, per qualcuno. "Massimo venne a trovarmi al soundcheck. Era uscito dal bosco. Era un mio concerto nel Lazio. Mi chiese di tornare a cantare lì". Il giornalista sospetta che dietro ci sia qualcosa di molto più piccante, la rapper si ritrae: "Queste sono storie personali tra ex marito e moglie". E qui arriva la bordata: "Sarà contenta la signora Linda. Non mi faccia prendere querele - implora il giornalista del Fatto -. Di D'Alema lei ha più volte dichiarato che siete stati amanti e ora amici, che lui ci ha provato spalmandole la crema sulla barca a vela". "Tutto agli atti. Di più non posso rivelare", taglia corto Myss Keta. Il nuovo singolo Due che sia ispirato proprio a Baffino? "Siamo alle prese con un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell' Occidente contemporaneo e la saturazione del mondo post-capitalista". La risposta dell'artista sembra perfetta. Per Botteghe Oscure.

