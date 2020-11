Melissa Satta si allena con questo body, foto incendiaria: strizzatissimo, scollatissimo e...

14 novembre 2020 a

a

a

Il fitness di Melissa Satta? Incendiario. La meravigliosa showgirl si palesa infatti su Instagram così come potete vedere qui sotto, in un post pubblicitario dove però, a dominare, è il look dell'ex velina. Già, perché si allena con un body nero lucido, strizzatissimo e scollatissimo, che sembra fatto apposta per mettere in luce il suo décolleté. Fisico statuaro e sguardo dritto in camera, Melissa Satta si mostra al suo meglio. E i fan, ovviamente, apprezzano: in calce alla fotografie, un diluvio di complimenti. Le foto, per inciso, sono due: nella seconda la Satta si mostra di profilo, insomma mette in risalto anche il lato B. Strepitosa.

"Durante la partita...". Melissa Satta, con Boateng è finita in disgrazia: lo scoop esplosivo di Alfonso Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.