Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma e il gossip esplosivo: "Chi è il suo amico speciale". Urtis gola profonda: fa tremare la casa

Francesco Fredella 17 novembre 2020 a

a

a

"Il vero amico speciale di Selvaggia Roma sarebbe un noto calciatore che gioca all'estero": questo è il primo gossip (presunto) che lancia Giacomo Urtis, appena entra nella casa del Grande Fratello Vip. Legge un bigliettino dopo aver cacciato dalla tasca dei pantaloni. Il chirurgo dei vip, dopo tamponi e isolamento, è ufficialmente un concorrente del reality (in passato ha partecipato anche all’Isola dei famosi).





"Che parac***a". La Gregoraci chiama l'avvocato, con Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip finisce in tribunale?

Urtis sarà la gola profonda della casa e farà tremare tutti. "La mia specialità è il gossip e la cronaca rosa e ella casa vi svelerò segreti e vizi nascosti dei concorrenti, perché la verità è bella ma il pettegolezzo non ha prezzo", racconta il chirurgo. Alfonso Signorini lo presenta in grande stile: "Il nostro chirurgo vi potrà raccontare dei gossip chirurgici, cioè mirati, che vi riguardano direttamente e che fuori imperversano su di voi. Vi dico però che solo qualcuno di questi gossip è vero, ma sono sicuro che grazie al vostro sesto senso non avrete nessuna difficoltà a capire dove si nasconde la verità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.