Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta: ignoranza totale, la risposta su Dante Alighieri che sconcerta il pubblico

18 novembre 2020 a

Ignoranza crassa al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E se a fare la figuraccia è Maria Teresa Ruta, che nella vita è giornalista con molti anni di esperienza, fa un po' più rumore. Gli autori sottopongono i concorrenti della casa a una delle classiche prove, una interrogazione sulla letteratura italiana. Qualcuno, dopo aver letto il tomo dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni inizia a tremare, dalla regia partono raffiche di domande in confessionale. C'è chi, come Andrea Zelletta, pensa che Giacomo Leopardi non sia vissuto a inizio 800 ma un secolo dopo, a inizio 900. E chi, come l Ruta, si supera: un secolo? Facciamo tre: "Dante Alighieri è del 1600", assicura l'ex conduttrice della Domenica sportiva. Sbagliando, appunto, di tre secoli: risposta giusta, 1300. E scatenando gli insulti e gli sfottò del pubblico, che sui social non perdona: "Ma siamo matti...?", è il commento più garbato ai suoi danni.

