Elettra Lamborghini, "sono sposata ma non sono casta". Lo dimostra così: primissimo piano, un lato B da censura

20 novembre 2020 a

a

a

"Sono sposata, ma non sono casta". Parole e musica di Elettra Lamborghini, che un paio di mesi dopo il matrimonio con Afrojack non ha perso il "vizio" di provocare. Nemmeno per idea. E così, al grido - appunto - di "sono sposata, ma non sono casta", la strepitosa ereditiera ha deciso di palesarsi sui social così come la potete vedere: fasciata in un abito maculato e scollatissimo, con una nuova acconciatura che la rendere sempre più tremendamente sexy. Ma si tratta soltanto di un antipasto. In una story su Instagram, infatti, si produce nel suo marchio di fabbrica, uno scatenato twerking. E qui sotto potete vedere uno dei frame della scatenata e piccantissima esibizione di Elettra Lamborghini, con il lato B sempre e rigorosamente in primissimo piano.

"Puoi far vedere?". Elettra Lamborghini esegue al Maurizio Costanzo Show: lato B, roba bollente su Canale 5 | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.