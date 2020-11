Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma umilia la fidanzata di Enock: "Se sei cornuta...". Finisce in disgrazia

21 novembre 2020 a

"Corn***ta". Selvaggia Roma semina il panico al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, insultando platealmente la fidanzata di Enock Barwuah. L'ex di Uomini e donne sostiene di aver avuto un flirt la scorsa estate con il fratello di Mario Balotelli, che però nega. Per non mettere in crisi il suo rapporto, sostiene Selvaggia, che in un vivace confronto con quest'ultima in diretta ribadisce la sua versione: "Onestamente non capisco perché tu pensi che io abbia detto delle bugie. Confermo che il bacio c'è stato. Che ti devo dire? Che sei corn***ta non lo so, problemi vostri".

"Con tutti questi baci - le ride in faccia la fidanzata di Enock - magari hai baciato pure me. Chissà…". A provare a far da paciere, a modo suo, è l'opinionista Pupo: "Bastava ammettesse. Un bacio? E capirai, quante ne ho baciate io. Mia moglie non ha mai detto nulla". Capito, Enock?

