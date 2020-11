Grande Fratello Vip, "voglio uscire". Enock, attacco di panico nella casa: si mette malissimo

26 novembre 2020 a

a

a

Momenti di apprensione per Enock Barwuah al Grande Fratello Vip. Il fratello di Mario Balotelli si è sentito male nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Decisivo l'annuncio dato in diretta lunedì scorso: i concorrenti dovranno restare in gara fino a febbraio e saranno costretti dunque a passare Natale e Capodanno davanti ai riflettori. Ed Enock non sa se mollare o tenere duro. "Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire", si è sfogato a un certo punto il ragazzo. Ai coinquilini è sembrato a tutti gli effetti un attacco di panico e la più preoccupata è sembrata Elisabetta Gregoraci. "Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre - gli ha fatto forza Pierpaolo Pretelli -, resisti almeno fino alla fine del primo contratto. Hai già passato 70 giorni". "Adesso dieci giorni mi sembrano infiniti", si è lamentato il fratello di Balotelli.

