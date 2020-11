Grande Fratello Vip, come si presenterà Cristiano Malgioglio nella casa. Gola profonda fuori dagli studi: "Neanche Valeria Marini"

Francesco Fredella 27 novembre 2020 a

A Cinecittà sono già arrivati i camion con gli abiti di Cristiano Malgioglio, che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip lunedì sera su Canale 5. Cresce l’attesa. Malgy ha annunciato ufficialmente il suo ingresso suo social. Cristiano porta con sé tutti gli abiti più belli. Stamattina, una nostra fonte, ci dice di aver visto arrivare a Cinecittà due camion. "Ho visto scaricare gli abiti", racconta la gola profonda. "Nemmeno Valeria Marini aveva portato tutta quella roba". E infatti pare che Cristiano, uno dei concorrenti più pagati di questa edizione, possa ben presto sfoggiare look da capogiro.

Intanto, sui social saluta la nuova avventura nella casa più spiata d’Italia. Malgioglio riceve in due ore 400mila visualizzazioni. Sicuramente con lui sarà un altro GF Vip: pieno di leggerezza. “Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi vippone e tanto e meno vip perché non sono né uno, né l’altro. Sono uno di voi”, racconta su Instagram

