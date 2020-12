Grande Fratello Vip, "non siamo ai Soliti ignoti". L'ex di Uomini e donne nella casa, umiliazione pubblica

02 dicembre 2020 a

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche Sonia Lorenzini. Chi è? Ex corteggiatrice di Uomini e donne, protagonista di voci (smentite) di flirt con Eros Ramazzotti. Volto molto celebre per gli appassionati di tv tendente al trash, proprio a causa delle sue scorribande nello storico dating show di Maria De Filippi e delle paginate di gossip sui settimanali rosa. Ma il "grande pubblico" delle prime serate nella tv generalista, probabilmente, non l'avrà mai sentita nominare. Basta il suo curriculum a renderla una vip? Questi vecchio quanto il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tanto da meritare una risposta da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Su Instagram annuncia la partecipazione della Lorenzini e a un utente che metteva in dubbio, appunto, la notorietà della ragazza ha risposto così: "Ma come? Se va al Grande Fratello Vip sarà ovviamente una vip… Mica siamo a I Soliti Ignoti…”. Perfido...

