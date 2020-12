Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma presa a calci. "Poco di buono", una scena terrificante

02 dicembre 2020 a

a

a

Fa discutere la casa del Grande Fratello Vip su Canale 5, ma Selvaggia Roma si è fatta nemiche anche fuori. Tra queste Eliana Michelazzo, l'ex agente di Pamela Prati di cui la tronista di Uomini e donne era amica. Intervistata da Novella 2000, ha rivelato di aver avuto un confronto molto vivace con Selvaggia, a Roma: "Dopo aver litigato ci siamo riviste in un locale e mi ha dato della poco di buono… Come se fossi io la colpevole di tutto quello che è successo tra noi… E ci siamo prese a calci".



"Ha tentato il suicidio". Selvaggia Roma, la rivelazione più agghiacciante: "Era in bagno, ha cercato di farsi dei tagli"

Nella casa del GF Vip, la Roma avrebbe confessato di voler denunciare la Michelazzo proprio per questo: "Cosa che alla fine non ha mai fatto. Mah...". La rivalità deriva da quanto accaduto a livello sentimentale: "Quella donna mi ha fatto tanto male. E’ stata con il mio ex mentre ero a Ibiza… Si professava tanto mia amica, ma alla fine mi ha pugnalata alle spalle. In mia assenza rovistava nel mio armadio, prendendo le mie gonne, i miei vestiti e le mie borse...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.