Paolo Brosio, "cosa c'è di attrattivo in lui?". Una bomba: le (brutte) voci sulla baby-fidanzata

Da giornalista a professor Chicchirichì? Quella tra il giornalista Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis è una storia d'amore dalle mille incognite anche se lui appare un po' come il Professor Chicchirichì del film di von Sternberg L'Angelo azzurro. Fin dalla rivelazione da parte del giornalista durante il Grande Fratello Vip la relazione ha sorpreso. Brosio va con i piedi di piombo «Ci stiamo frequentando», mi ha detto, allo stesso tempo non è turbato dalla differenza di età: 64 anni lui, 22 lei. 42 anni. Ma ecco che dal passato di Maria Laura il mio amico giornalista Victor Venturelli ha trovato un altro uomo, anche lui molto più grande di lei, questa volta solo 40, il regista Pierluigi Arcidiacono. «L'ho conosciuta per girare un cortometraggio scritto da me, di cui ho fatto anche la regia. Stavamo promuovendo una farmacia. Durante le riprese mi ha chiesto anche di girare uno spot per la campagna abbonamenti dell'Inter Club Reggio Emilia di cui lei era testimonial. Mi ha chiesto questo favore e con gli attori ci siamo prestati a questa cosa».

E allora? «Dopo il cortometraggio le ho chiesto se voleva partecipare a uno shooting in un contesto naturalistico. Le foto sono state fatte a luglio e agosto alla spiaggia Lecciona di Viareggio, dove abbiamo soggiornato all'Hotel Bella Riviera. Lei a novembre e dicembre ha postato alcuni di questi scatti su Instagram. La mia assistente l'ha contattata e le ha chiesto di scrivere i credits che mi riguardavano. Lei l'ha bloccata liquidandola con la risposta: «Io non ho firmato nulla, quindi faccio quello che voglio». È stata scorretta. È cambiata molto da come l'avevo vista durante le riprese del cortometraggio». E allora? «Dopo Ferragosto, durante una discussione, le dico «tu mi hai scritto delle cose di un certo tipo», facendo riferimento ai messaggi profondi che lei mi aveva inviato; lei mi ha risposto "le ho scritte per opportunità"». Poi ha concluso «d'altronde oggi se vuoi diventare famosa o sposi un calciatore oppure...». Sembrano proprio le parole di un uomo ferito. «So che potrebbe sembrare gelosia. Non è così, ma non vedo cosa ci possa essere di attrattivo in Brosio, se non il fatto che lui le possa aprire delle porte in quell'ambiente». Per concludere: il signore non ha schiacciato chiodo. E Brosio?

