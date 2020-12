Live non è la D'Urso, Alba Parietti difende il figlio e si scaglia contro Caterina Collovati: "Sfogati!"

14 dicembre 2020 a

Continua ad essere un grande protagonista del Grande Fratello Vip anche dopo l’uscita dalla casa. Stiamo parlando di Francesco Oppini che, ospite di Live Non è la D’Urso su Canale 5, è stato al centro di un confronto acceso tra la madre, Alba Parietti, e l’opinionista Caterina Collovati. In particolare la giornalista ha chiesto a Oppini perché non si distaccasse dalla madre e la Parietti è immediatamente intervenuta in difesa del figlio: “Tu perché ti fai chiamare Collovati?” e poi ha aggiunto: “Quando Francesco era nella casa in molti lo hanno attaccato perché in realtà volevano attaccare me, quindi adesso che sono qui sfogati!”. La Collovati, però, ha preferito glissare e rivolgendosi all’ex inquilino della casa del GfVip ha detto: “Tuo figlio è carinissimo, Francesco hai ingentilito la tua mamma”.

Questo, però, non è stato l’unico scontro nel salotto di Barbara D’Urso . Oltre alla discussione tra Alba Parietti e Caterina Collovati, infatti, c’è stato un confronto anche tra Francesco Oppini e Franceska Pepe. Quest’ultima ha attaccato l’ex concorrente per le frasi che le aveva rivolto quando lei era dentro la casa. Il figlio della Parietti allora si è scusato per le brutte frasi sessiste rivolte a Dayane Mello e Flavia Vento, e poi anche per quelle rivolte a lei, che però ha dichiarato di non ricordare.

