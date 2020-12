Grande Fratello Vip, "Spero a Natale", la frase sfuggita a Selvaggia Roma: una indiscrezione clamorosa

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

Chi mente tra i due? Da una parte Selvaggia Roma, che dice di non avere rapporti con suo padre da anni, e dall’altra il suo ex Francesco Chiofalo che le dà della bugiarda. Tutto si complica. Ma al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare un sorpresa. Andiamo per gradi. La Roma torna a parlare.

"Non ho rapporti con mio padre da quando avevo 15 anni quella foto che ha mostrato Chiofalo risale al 2019, era il compleanno di mio fratello e lui mi pregò di andarci nonostante ci fosse mio padre e così feci - dice all’Adnkronos -. C’ho sempre litigato, non mi ha mai mantenuto e una volta mi disse: 'tu non sei più mia figlia’. Chiofalo lo conobbe per altri motivi perché comunque preoccupato dei suoi atteggiamenti aggressivi nei miei confronti ma preferirei non parlare perché io, al contrario di lui, non ho necessità di farmi pubblicità con la sua faccia", continua. Ma la vera novità che annuncia è legata al ripescaggio tra gli eliminati. E dice: "Per ma è stato un sogno che si è realizzato. Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale".

