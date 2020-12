Tallulah Willis, la figlia di Demi Moore in costume: la foto dello scandalo, si mostra così

17 dicembre 2020 a

Una foto di Tallulah Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, scatena Sharon Stone e le voci a Hollywood. La bella Tallulah, in arte "buuski", ha pubblicato su Instagram un proprio scatto in costume da bagno nero in compagnia del suo cagnolino. Alla diva di Basic Instinct, però, non è piaciuto: la 62enne Stone, infatti, ha invitato Tallulah a "valutare l’opportunità di mangiare un po’ di più". In altre parole: la figlia di Demi Moore appare troppo magra.



"Siamo tutti spinti a essere magri, come se quella fosse la bellezza suprema. Tu sei bella. Non è una questione di taglia". Parole dure e affettuose al tempo stesso, che hanno acceso un dibattito in rete anche perché la giovane attrice "figlia di". 26 anni, aveva già confessato di aver avuto problemi di disordini alimentari e si era promessa per questo 2020 di mettere su qualche chilo. Insomma, l'appunto della splendida Sharon è sembrato a più ci un commentatore un po' troppo brusco e indelicato.

