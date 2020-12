Grande Fratello Vip, "parac***a come te". Nella notte la rissa tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

21 dicembre 2020 a

Alta tensione al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Nella notte gli autori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini chiedono ai concorrenti di dare un giudizio sui nuovi entrati, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti. Gli inquilini "storici" scrivono le risposte su dei cartoncini e la De Grenet spiega di aver dato delle motivazioni a caso.







"Come se votassi Tommy (Tommaso Zorzi, ndr) perché cammina meglio di me sui tacchi…", la critica la Orlando. "Non mi devi mica copiare le idee…", è la replica stizzita della De Grenet, a cui la Orlando risponde in maniera ancora più brusca: "E mica sono parac**a come te!". Uscita in giardino per sfogarsi, la Orlando ha poi avvertito Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Andrea Zenga: "Alla terza volta... Poi vedi... Io aspetto comunque". Come dire: rissa assai probabile lunedì nella puntata serale, Signorini ha già preso nota.

