Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò umilia il suo uomo (fuori dalla casa): "Non sono più quella di prima. Quando esco..."

Rosalinda Cannavò è preoccupata per la sua relazione con Giuliano Condorelli, che l'aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana, durante una chiacchierata con l’ultimo arrivato, Mario Ermito, poco prima della diretta su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini ha espresso diverse preoccupazioni sul suo rapporto. Quando il nuovo concorrente ha cercato di capire qualcosa sulla sua attuale relazione sentimentale, la 28enne ha provato a spiegare le sue incertezze, anche se poi ha aggiunto: “Allo stesso tempo non voglio ferirlo“. Quando Ermito - a proposito del fidanzato - le ha chiesto: “In che veste vuoi sia nella tua vita?”, l’inquilina ha risposto dicendo di dover capire proprio questo e ha spiegato: “Qui ho fatto passi in avanti e non voglio uscire e tornare indietro“. Adua, poi, ha affrontato l’argomento anche con l’amica, Dayane Mello, a cui ha confessato: “Io adesso voglio essere leggera nella mia vita, ho paura di trovarmi con lui che mi dice hai fatto male. Al di là di tutto, lì starà il mio cambiamento, nel dirgli non sono più quella di prima, se ho detto qualsiasi cosa è perché lo sentivo”.

