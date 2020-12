Elettra Lamborghini, auguri vietati ai minori: "Dopo questo 2020 ci vuole tanto c***on", roba estrema

22 dicembre 2020 a

“Dopo questo 2020, ci vuole tanto culon”: lo ha scritto Elettra Lamborghini ai suoi follower su Instagram. Per augurare un Buon Natale ai fan, la cantante ha deciso di deliziarli con il suo twerking: "Merry Twerking Christmas!! from me e il mio culon!", ha scritto. Nelle sue storie, poi, la Lamborghini ha raccontato la sua normalissima giornata prenatalizia: la visita alla bisnonna, la ricetta di un budino vegano preparato in casa, i pacchi regalo ancora da sistemare, il bagnetto al cagnolino per poterlo portare a letto, la beauty routine con tanto di maschera sul viso, qualche video di musica e balli.

