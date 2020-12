Elisabetta Gregoraci, l'ex Francesco Bettuzzi: "Un senso di colpa, a Montecarlo era infelice". Una bomba contro Flavio Briatore

24 dicembre 2020 a

Anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non si fa altro che parlare di Elisabetta Gregoraci. L'ex concorrente del programma di Canale 5, una volta tornata alla vita di tutti i giorni, ha ammesso la sua passata relazione con Francesco Bettuzzi. A raccontare i dettagli ci ha però pensato l'ex pilota al settimanale DiPiù. Francesco ha detto di aver conosciuto la showgirl calabrese a Montecarlo e che il loro rapporto è iniziato come una semplice amicizia. La Gregoraci infatti era ancora sposata con Flavio Briatore. Solo successivamente con la separazione avvenuta nel 2017, i due hanno intrapreso una relazione: “Se fino a quel momento non mi ero fatto una famiglia era perché non avevo trovato la donna giusta. Elisabetta lo era”, ha spiegato l'ex pilota.

Poi però qualcosa è cambiato: “Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il suo amore per me. A Montecarlo non era felice, me lo ha detto una volta”, rivelando che a causa degli accordi di divorzio, Elisabetta sarebbe dovuta rimanere lì per continuare a crescere il figlio.“Il suo ricordo - ha concluso emozionato - brucia ancora, io so che lei mi amava allo stesso modo”.

