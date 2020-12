Elisabetta Gregoraci scopre sui social il segreto (molto intimo) di suo figlio Nathan Falco: madre sotto-choc?

29 dicembre 2020 a

Nathan Falco, ha un profilo Instagram con oltre 100mila follower. E rispondendo ad alcuni suoi follower ha rivelato di essere fidanzato. Una follower, scrivendo al figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, infatti gli ha chiesto: "Sei single?". E lui ha risposto: "Nope (no, ndr)". Una ammissione che avrebbe messo in difficoltà la Gregoraci a chi, immediatamente, le hanno chiesto se fosse a conoscenza di questa situazione del figlio. La showgirl, infatti, avrebbe risposto: "No, non ne so nulla", con un emoticon di sorriso. Facendo capire che l'aveva presa con filosofia e ironia allo stesso tempo. A questo punto si attende soltanto la risposta e il commento del papà, Flavio Briatore.

