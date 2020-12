Grande Fratello Vip, "superato il limite". Elisabetta Gregoraci, esplode la bomba su Antonella Elia

30 dicembre 2020 a

"Ha superato il limite". Elisabetta Gregoraci, fresca di uscita dal Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si scaglia contro Antonella Elia, pepata commentatrice in studio. E lo fa scegliendo proprio Chi, il settimanale diretto dallo stesso Signorini. L'accusa è pesante: la Elia non saprebbe dosare bene le parole. "Lei spesso non l’ha fatto. Superando il limite sottile che corre fra il commento pungente e l’attacco personale", spiega la ex di Flavio Briatore, al centro delle polemiche nella casa per la sua amicizia "particolare" con Pier Paolo Pretelli e qualche scenata di gelosia quando l'ex velino di Striscia la notizia si è avvicinato a Giulia Salemi. Signorini, invece, "è stato protettivo", mentre l'altro commentatore Pupo "è molto preparato", anche se alla Gregoraci non sono andati giù i suoi continui e maliziosi riferimenti a Briatore.

