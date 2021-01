Grande Fratello Vip, "il trio delle meraviglie con i suoi signorini". l'ex bombarda Mediaset durante lo show di Capodanno

01 gennaio 2021 a

a

a

Tra Stefano Bettarini e il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è guerra aperta, anche a Capodanno. L'ex calciatore, squalificato dagli autori per una bestemmia sfuggitagli pochi giorni dopo il suo ingresso nella casa, ha deciso di fare causa allo show e la notte del 31 dicembre su Instagram non ha rinunciato a fare polemica con Alfonso Signorini mentre in tv andava in onda lo speciale "Happy new year". "Meglio un Pupo oggi che una gallina domani? Ecco il trio delle meraviglie, con i suoi… signorini, per tutti gli altri non c’è posto. Figli e figliastri", ha scritto riferendosi alla presenza di Fausto Leali e Denis Dosio allo show di San Silvestro. Anche loro sono stati squalificati rispettivamente per una frase razzista e un'altra bestemmia: "Comportamenti leali! Giudicate voi".

"Sono in causa con il Grande Fratello Vip". Guai per Mediaset, chi passa alle vie legali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.