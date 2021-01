Grande Fratello Vip, "tradimento". Stefania Orlando, la situazione si fa esplosiva: la confidenza a Dayane Mello, crolla tutto

02 gennaio 2021 a

"Tradimento". Si scalda la situazione al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Stefania Orlando viene messa sotto accusa da Dayane Mello e Cecilia Capriotti per la sua intenzione di indicare per le nomination i nomi dei nuovi entrati, tra cui la stessa Capriotti e Carlotta Dell'Isola. Quando la modella brasiliana lo riferisce alle due ragazze, queste ci rimangono malissimo.



L'ex dell'Isola dei famosi si sfoga: "Fa tanto l'amica delle donne e poi... L'ho idealizzata allora". La stessa Mello ha poi un confronto piuttosto vivace con la showgirl romana, che però ribadisce la sua linea: pur non avendo fatto nomi su chi intende far eliminare, terrà fede allo "zoccolo duro" del GF. "Voglio portare avanti i veterani che hanno iniziato con me".

