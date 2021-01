Grande Fratello Vip, "non sono pronta". Adua Del Vesco e Dayane Mello, una confidenza privatissima

Francesco Fredella 02 gennaio 2021 a

a

a

Un altro dubbio al Grande Fratello Vip su Canale 5. Stavolta atroce, che non lascia spazio a doppie interpretazioni. Rosalinda Cannavò, ovvero Adua Del Vesco (questo il suo nome d’arte), nella mattinata si confida con Andrea Zelletta. Una lunga chiacchierata all’ombra delle telecamere. Ovviamente parla del rapporto con Dayane Mello. "Vogliono tutti accelerare, io non sono pronta", confida a Zelletta. Con la Mello ci sono state incomprensioni, ma sullo sfondo resta il loro rapporto scandito da un feeling indissolubile.

I baci con Adua? Non solo. Dayane Mello, una voce clamorosa; chi è "l'amica speciale" fuori dal Grande Fratello Vip

Anche Zelletta è pensieroso. Gli ultimi giorni nella casa sono stati scanditi da una rivoluzione sentimentale che l’ha travolto dopo le dichiarazioni di Dayane Mello. Ricordiamo che la modella ha parlato di un presunto tradimento di Natalia, fidanzata di Zelletta, durante una vacanza lampo la scorsa estate. "Lo capisco, ieri le ho dato un abbraccio però è stato tirato, ci vuole tempo e ognuno ha le sue ferite", dice Andrea a Rosalinda facendo riferimento ad Adua. "Mi è dispiaciuto vederla piangere per me, però sono stato male anche io. Abbiamo superato Capodanno, adesso voglio far crescere i rapporti che penso siano veri", aggiunge. Praticamente, Rosalinda sembra d’accordo con le parole di Zelletta. Il suo discorso non fa una piega. "Rimane il dispiacere, perché ci siamo affezionati a tutti, ma adesso voglio contentrarmi sulle persone che voglio con me anche fuori", conclude Rosalinda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.