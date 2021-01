Grande Fratello Vip, "la regina del gorgonzola". Antonella Elia contro Samantha De Grenet, rissa e insulti: scena sconvolgente

05 gennaio 2021 a

a

a

"La regina del gorgonzola". Lo scontro di fuoco tra Samantha De Grenet e Antonella Elia al Grande Fratello Vip su Canale 5 genera un capolavoro trash con pochi precedenti. Alfonso Signorini spedisce la sua opinionista nella casa con un solo obiettivo: generare il caos. E l'ex valletta di Mike Bongiorno ci riesce, prendendo subito di mira la sua nemica De Grenet.

"Ti uccido. E lo confermo". Inquietante al GfVip: brutali minacce a Stefania Orlando in prima serata

"Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate", incalza la Elia. E ancora: "Ci siamo incontrate forse dal dermatologo, parli della mia carriera... ma tu al massimo hai fatto la regina del gorgonzola. Un'arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po' ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che f***o, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str***a ed è bellissimo darle della str***a". Divisa dal plexiglass, la De Grenet è visibilmente irritata dalle accuse della Elia: "Quanto sei signora, una vera signora...". Non paga, Antonella ha rincarato: "Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento". Poi è stato il turno di Andrea Zelletta e Cecilia Capriotti, senza però toccare le vette di livore di questo match.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.