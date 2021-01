Grande Fratello Vip, confessione spinta di Giamoco Urtis: "Mi ha chiamato Rocco Siffredi. E..."

Francesco Fredella 05 gennaio 2021 a

Medico, cantante, personaggio amatissimo in tv (con un passato all’Isola dei famosi e da poco al Grande Fratello Vip). Adesso Giacomo Urtis studia da attore. “Farò una serie tv, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando”, racconta Urtis. Poi la bomba: “Mi ha mandato un vocale Rocco Siffredi, mi ha fatto i complimenti ed ha voluto abbracciare virtualmente mio padre. Ha messo gli occhi su di lui”, scherza Urtis. “Ho sentito papà stamattina, era tranquillissimo. E’ un uomo d’affari, tratta con le banche, avevo paura che si arrabbiasse. Invece, è serenissimo. Per fortuna”, conclude il medico estetico più amato e ricercato tra i vip.

