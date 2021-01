Grande Fratello Vip, "spero di no ma finirà così". Portano in tribunale Alfonso Signorini: devastante battaglia legale a Mediaset

06 gennaio 2021 a

Rischiano grosso, il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini. Perché Stefano Bettarini, ex calciatore habituée di salotti e reality di Canale 5 non molla la sua battaglia legale contro il reality. Motivo? L'esclusione a suo avviso illecita decisa per una bestemmia a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà. Bettarini ha parlato di "figli e figliastri" di Signorini, "due pesi e due misure" sulle misure punitive da applicare a seconda dei concorrenti, addirittura di una "lobby gay" che decide cosa è politicamente corretto e cosa invece va sanzionato.

"Uccelli e scop***. E poi...". Sconvolgente accusa a Signorini: "C'è una lobby gay dentro il Grande Fratello Vip"

Bettarini nei giorni scorsi ha annunciato una causa contro Endemol (la società che produce il Grande Fratello Vip) e al settimanale DiPiù Tv precisa: "Se loro dovessero dire che il danno non esiste, andremo avanti con una causa vera e propria. Spero di no, ma finirà così". Secondo Bettarini, l'esclusione dal reality gli è costato il posto a Mediaset: "Non mi chiamano più a fare il commentatore sportivo e sono stato bollato come Bettarini il bestemmiatore. Signorini mi ha convinto che avessi fatto qualcosa di orribile. Ha ingigantito una mia espressione stonata. Mi hanno attaccato una terribile etichetta".

