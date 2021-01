Grande Fratello, "quando potrai parlare della mia vita". Esplode il caso Zenga: Andrea attacca il papà, Walter risponde così

06 gennaio 2021 a

Al Grande Fratello Vip su Canale 5 esplode il caso Zenga. Tra i concorrenti che Alfonso Signorini ha spedito in corsa nella casa c'è Andrea Zenga, che ha usato parole durissime contro il padre, l'ex campione di Inter e Nazionale Walter Zenga. "Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in tutto. Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore: non ci vedevamo da 13 anni, è nata e morta lì, ci siamo solo salutati. Non lo dico con cattiveria, ma lui nei momenti importanti non c’è stato".

Un ritratto in ogni caso impietoso a cui Zenga, 60 anni, ha replicato sui social: "Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia". Il messaggio è riferito alle decine di insulti ricevuti dai telespettatori del reality. Andrea Zenga (che Walter ha avuto dalla prima moglie Elvira Carfagna insieme al fratello Nicolò), peraltro, aveva aggiunto: "Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita lo deve volere: a 27 anni non mi serve ricevere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più. Con questo non sto rinnegando mio papà. Secondo me deve essere il padre a fare il primo passo: perché dovremmo essere io e mio fratello ad andare a cercare una persona che nei momenti importanti non c’è stata?".

