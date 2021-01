Maria Monsè, voci di crisi di coppia: "Dallo psicologo per la sua gelosia", la supplica della figlia

08 gennaio 2021 a

Maria Monsè di crisi di coppia non ne vuol sentir parlare. E infatti quando le telefoniamo ci rivela: “Io e Salvatore non siamo in crisi, ma abbiamo scelto di andare insieme da uno psicologo per risolvere alcuni problemi. Primo fra tutti: la gelosia di Salvatore”, racconta Maria Monsè. E’ stata Perla, la figlia della coppia, a scrivere una lettera di Natale ai loro genitori: “Andate dallo psicologo. Superate i vostri problemi”. Accontentata. Ora è iniziato il loro percorso di coppia.

Per Maria e Salvatore, conosciuto come il “re degli ascensori”, si vocifera di un’esperienza a Temptation island. Lei non frena e dice: “Sarebbe una bella prova per Salvatore. Tanti pensano che lui sia uno dedito alla famiglia che non si pavoneggia, invece lui è molto vanitoso.– e ancora – Quando riceve dei complimenti sui social gli fa tanto piacere, quindi non vorrei che cedesse alle lusinghe della prima arrivata che dice tre cavolate per farlo cadere come una pera cotta!” Insomma, presto potremmo vedere insieme in tv la Monsè e suo marito. Sarebbe un colpaccio vederli alle prese con l’isola delle tentazioni.

"Terapia di coppia, o lo lascio": Maria Monsè, il diktat al marito (dopo uno strano Natale)

