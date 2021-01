Grande Fratello, "ci mancava la neg***a cicc***a". Samantha De Grenet, finisce in rissa: chi fanno entrare nella casa

09 gennaio 2021 a

Brutte notizie per Samantha De Grenet. Al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, lunedì sera potrebbe entrare Carima per un confronto di fuoco con la showgirl romana. Nei giorni scorsi la De Grenet aveva preso di mira la star dei social, nota con il nome d'arte di Carinadituttoedipiù, denigrandola con gli altri concorrenti: "Ma quella di colore? Quella un po'...", e via con la inequivocabile mimica che indica la gente un po' in carne.

Su Instagram Carima aveva protestato chiedendo a Signorini la possibilità di confrontarsi con Samantha. "Questa fa parte del mondo dello spettacolo. Non si può permettere di dire 'ma chi è? Quella carica?'. Ma si è guardata? Mi stava antipatica all'Isola e adesso ancora di più, non si può permettere di prendermi in giro. Mancava solo che mi diceva che sono una neg***a cicciona". Presto queste cose potrà dirgliele vis-à-vis.

