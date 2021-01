Vittorio Cecchi Gori e la fidanzata cubana? Una spiazzante svolta: "Chi è davvero questa ragazza"

Roberto Alessi 10 gennaio 2021 a

Nessuna fidanzata nCon tanto di foto un paio di settimane fa s' è sparsa la notizia che Vittorio Cecchi Gori si sarebbe fidanzato con un'attrice cubana. Ma di vero amore non si tratta: Vittorio è purtroppo ancora agli arresti domiciliari per scontare un cumulo di pena di 8 anni e mezzo per bancarotta in relazione al fallimento della Safin. Però Vittorio a casa si è ripreso e sta meglio e il figlio Mario Jr che gli è costantemente vicino. La ragazza, mi fanno sapere, è un'amica dei suoi collaboratori di casa e si è trattato solo di un innocente selfie. Sarà.

