Sanremo, Tecla arriva a Roma e incontra Federica Gentile. Cosa bolle in pentola?

Due post. Due foto e la Rete si chiede cosa bolle in pentola. Andiamo per gradi: Tecla Insolia, un vero talento con alle spalle Sanremo young e Sanremo nuove proposte con il brano “8 marzo”, incontra Federica Gentile (direttore artistico di Radio Zeta, che è ormai il punto di riferimento dei giovani). La Gentile pubblica uno scatto con Tecla. Unica didascalia: “Domenica romana”. Punto. Ma monta la curiosità soprattutto perché anche Tecla, sul suo profilo, qualche ora fa ha fatto partite il countdown scrivendo: “-5”.

Cosa bolle in pentola? Mistero. Tecla ha appena 16 anni ed ha conquistato il pubblico con la sua voce e non solo. Infatti, con la sua partecipazione a L’Allieva ed a Vite in fuga (in onda su Rai1) si è fatta è apprezzare anche nel campo televisivo.

Adesso, dopo l’ultima foto con la Gentile, è rebus: qualcosa bolle in pentola. Ma non si conosce il motivo dell’incontro con la direttrice artistica di Radio Zeta, la radio che ha lanciato decine di nuovi talenti negli ultimi anni. Ed Amadeus, in un’intervista fiume qualche settimana fa, ha ribadito proprio questa notizia sostenendo di essere un ascoltatore assiduo di Radio Zeta. Al popolo della Rete questo dettaglio non è sfuggito.

