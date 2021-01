Grande Fratello Vip, "una putt***a del genere". Dayane Mello, insulti e minacce: Signorini, "scandalo internazionale"

11 gennaio 2021 a

Insulti e offese a Dayane Mello. Il Grande Fratello Vip diventa un caso anche in Brasile, il paese d'origine della modella tra le favorite per la vittoria finale nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Su Fantastico, il seguitissimo programma della domenica sera su Globo TV è andato in onda un servizio di 5 minuti in cui sono stati elencati gli attacchi più duri e volgari alla concorrente 31enne. "A casa deve tornare. Fuori", o ancora ."Una putt*** del genere non deve mettere piede in Italia. È la vergogna. Spero non rappresenti le donne italiane".

"Sono stanca di soffrire". Dayane Mello, improvvisa crisi di pianto nella notte: "stress da Signorini", voci clamorose

Si parla dunque di attacchi sessisti e razzisti ai danni della brasiliana, e il pubblico italiano non ne esce benissimo, anche se va detto che all'interno della casa gli unici attriti sono arrivati per motivi puramente relazionali. Appena giunta la notizia della campagna pro-Dayane, sui social italiani molti telespettatori sono saliti sulle barricate: "A Dayane non bastavano nove blocchi in prima serata su Canale 5, doveva prendersi anche un blocco al TG brasiliano di globo con 20 milioni di telespettatori".

