Grande Fratello Vip, "ma è impazzita?". Cosa esce di bocca ad Adua Del Vesco, Samantha De Grenet senza parole

Una gaffe pazzesca quella di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Per la prova settimanale, i ragazzi dovranno interpretare la Divina Commedia. Nei panni di Dante e Beatrice, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Ma durante la preparazione, Rosalinda Cannavò ha pronunciato una frase scioccante. Scrivendo la sceneggiatura della rappresentazione, l'attrice ha affermato: "Virgilio è l'autore della Divina Commedia". Incredula, Samantha De Grenet ha replicato: "Ma no, l'autore è Dante Alighieri". "Virgilio chi è? Il protagonista?", ha detto allora la Cannavò. "Ma no, è Dante il protagonista", è intervenuta di nuovo la De Grenet. Sconsolata, Rosalinda Cannavò ha chiesto: "E allora Virgilio chi è? Non facciamo confusione". Il siparietto non è passato inosservato su Twitter, dove qualcuno ha scritto: "Ma è impazzita?", e qualcun altro: All'università di Teologia di Adua Del Vesco staranno dicendo parolacce".

