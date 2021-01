Grande Fratello Vip, "altro che ragazzino". Giulia Salemi, la confessione intimissima su Pretelli: "Quando ne vale la pena..."

22 gennaio 2021 a

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pratelli potrebbe essere vero amore. La coppia ufficiale del Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, non ha più paura di mostrare sentimenti e passioni agli altri inquilini. Nella notte la bella italo-libanese ha confidato a Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola la profondità della sua relazione con l’ex velino di Striscia la notizia: "Non è vero che è un ragazzino, è un uomo. Quando ne vale la pena lo è al 100%". Il suo elogio è da Libro Cuore: "È buono, puro, non ha secondi fini, mi protegge, è un padre di famiglia...". E forse il motivo della solidità inattesa di questo rapporto è l'intesa perfetta tra i due: "Io paradossalmente ora mi sono infatuata di una persona molto simile a me". Non resta che attendere la prova del nove, fuori dalla casa.

