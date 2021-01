Belen Rodriguez, "Stefano De Martino l'ha presa male". Queste foto? Un terremoto tra ex

24 gennaio 2021 a

Nel gossip, due indizi fanno una prova. Belen Rodriguez incinta è una voce che si rincorre da settimane, ma dopo il selfie con tanto di braccialetto antinausea, spuntano le foto paparazzate di Diva e donna, che ritraggono la showgirl argentina in giro per Milano in un look molto casual assai sospetto. Lei e il compagno Antonino Spinalbese si sono chiusi finora in uno strettissimo riserbo, ma la 36enne sta rallentando i ritmi lavorativi.

Continua la carriera social, come testimoniale e web influencer, ma in tv dopo la fine di Tu si que vales non la si è più vista e questo, secondo il settimane del gruppo Cairo, sarebbe uno degli indizi. La Rodriguez sta pensando alla famiglia, e non ci sarebbe più solo il piccolo Santiago, avuto dal suo ex marito Stefano De Martino. La gravidanza sarebbe al terzo meso e Belen starebbe aspettando l'annuncio "per una questione di scaramanzia". Pare, suggerisce Diva e donna che De Martino non abbia preso bene la lieta novella, un atteggiamento forse frutto anche della brusca rottura della scorsa estate.

