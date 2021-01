Grande Fratello Vip, voci sul flirt di Mario Ermito con... spunta il regalo in gioielleria

Francesco Fredella 27 gennaio 2021 a

Prima la lite. Poi la pace. E il lieto fine fa sorridere tutti: tra Mario Ermito e Giacomo Urtis, che sono finiti nel tritacarne mediatico dopo il Grande Fratello Vip, adesso non ci sono più rancori. Facciamo un passo indietro. I due ex gieffini avevano avuto qualche discussione dopo l’uscita dal reality di Canale 5 perché Urtis aveva offerto ospitalità a Ermito, dicendogli che avrebbe potuto soggiornare nella sua casa romana. Ma i tabloid italiani hanno ricamato su un presunto flirt, che almeno da parte di Ermito non ci sarebbe mai stato. Urtis, invece, aveva sempre detto di essere attratto da Mario. Lunedì scorso, però, durante la puntata del programma di Alfonso Signorini sembra che abbiano condiviso lo stesso container-camerino di Cinecittà. “Una coincidenza, nulla di più”, racconta una nostra fonte. Urtis conferma. E dice: “Ho comprato un regalo in gioielleria, lo darò a Mario nei prossimi giorni. Questo per far pace e mettere la parola fine”.

E allora dimenticate tutto quello che era successo nei giorni scorsi. Acqua passata: Ermito e Giacomo sono tornati amici come un tempo. Sicuramente questo Grande Fratello Vip, che finirà con l’ultima puntata il 1 marzo, ha fatto regnare sentimenti di amicizia e nuovi amori (come nel caso di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli).Ora,però, Urtis mette le cose in chiaro. Forse fa “mea culpa” e cerca di rimediare con un regalo. Accetterà Ermito? Chissà. Lo sapremo solo nei prossimi giorni. Urtis, per adesso, fa il pendolare tra Roma e Milano. E dice: “Mi è mancata la sala operatoria. Adoro fare il medico. Tra una trasmissione e l’altro non rinuncio al bisturi”. Infatti, da tempo, tutti lo conoscono come il chirurgo delle star, che amano farsi ritoccare nei suoi centri. Lui, però, dei segreti in sala operatoria non ne parla. “Nemmeno sotto tortura”, puntualizza quando gli chiediamo qualcosa. Mettiamoci una pietra sopra.

