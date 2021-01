Sabrina Salerno in piscina, oltre i tacchi c'è di più: provoca i fan con una posa esagerata. Lato b perfetto a 50 anni

27 gennaio 2021 a

Sabrina Salerno continua a stupire. La cantante e showgirl, anche ora che ha superato i 50 anni, si conferma ancora una bellezza sexy. Con l'avvento dei social ha riscoperto anche una seconda giovinezza e una nuova carriera artistica. Nel suo nuovo scatto, è pubblicato sui suoi social, cita uno dei suoi grandi successi, scrivendo nella didascalia ‘Oltre i tacchi c’è di più’.

La foto la ritrae su tacchi a spillo, di spalle all’obiettivo, evidenziando gambe lunghissime e perfette e in una posa provocante. Piegata in avanti, con un lato B perfetto e un fisico che non ha nulla da invidiare alle più giovani colleghe.

Qualche mesa fa, durante il freddo invernale, la Salerno in bikini azzurro si fece fotografare nel bel mezzo di un campo di spighe. Unico altro dettaglio il ciondolo con la "S" tra i seni. A corredo della foto, il commento: "Extraterrestre portami via. Voglio una stella che sia tutta mia Extraterrestre vienimi a cercare Voglio un pianeta su cui ricominciare", una citazione del celebre brano di Eugenio Finardi. Ma l'attenzione, ovviamente, viene catturata dal suo fisico. Strepitoso, come sempre. La Salerno è tornata alla ribalta dopo aver partecipato all'ultimo festival di Sanremo del duo Fiorello-Amadeus. In quell'occsasione conquistò tutti cantando il suo primo successo discografico: Boys.

