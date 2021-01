Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci umilia la Salemi? "Amore a fuoco lento", viene giù la casa

28 gennaio 2021 a

"È innamorato di Elisabetta Gregoraci". Fonti ben informate sconvolgono il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lui è ovviamente Pierpaolo Pretelli, che dopo l'uscita della Gregoraci dalla casa di Cinecittà si è buttato anima e corpo (soprattutto corpo, va detto) sulla storia con Giulia Salemi, entrata come concorrente giusto in tempo per la staffetta con la 40enne calabrese ex moglie di Flavio Briatore.

Ma il cuore dell'ex velino di Striscia la notizia non si è mai allontanato dalla Gregoraci: ad assicurarlo è Ambra Lombardo, ex giefina ed ex fidanzata di Kikò Nalli (a sua volta ex compagno di Tina Cipollari di Uomini e donne...) in una intervista al settimanale Nuovo. "Credo che lui fosse realmente innamorato di Elisabetta Gregoraci. Gli uomini sono sempre più attratti da quello che non possono avere". Ben più di una cotta, dunque. E migliaia di telespettatori ne sono convinti da tempo, tanto che sui social i gruppi a sostegno della coppia mai veramente decollata ancora oggi furoreggiano, in polemiche violentissime con chi invece fa il tifo per la ship Petrelli-Salemi.

"Lei - continua maliziosa la Lombardo, riferendosi alla Gregoraci - ha saputo lavorarselo per bene e se lo è cotto a fuoco lento...". D'altronde, prosegue, tra Elisabetta e Giulia non ci sarebbe confronto: "La prima è stata al fianco di uomini importanti e ha uno stile di vita da sogno; mentre la seconda è una bellissima ragazza e influencer". Facile, insomma, perdere la testa per lei. Però per la Salemi mai dire mai, con Pierpaolo Potrebbe avere un futuro: "Sono ragazzi giovani e belli e mi sembra che nessuno dei due abbia un caratteraccio come il mio!". Chi vivrà vedrà (in tv).

