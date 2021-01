Grande Fratello Vip, "ho tutto nel telefonino". Dayane Mello, conferme sul flirt segretissimo: un nome clamoroso

Francesco Fredella 28 gennaio 2021 a

a

a

Spunta la bomba: Dayane Mello e Antonio Zequila avrebbero avuto un flirt. Tutto vero perché l’indiscrezione giunta alle nostre orecchie viene confermato proprio da Zequila (ex concorrente del Grande Fratello Vip). A quanto pare, diversi mesi fa e prima del GF Vip, avrebbero avuto un incontro a Milano. "Io e Dayane c’eravamo sentiti su Instagram. Dovevo girare un film, Il volto del male, e c’era la parte di una giornalista che si sarebbe innamorata di me bel film. Avevo pensato a Dayane Mello", dice Zequila. "Lei è venuta a Sorrento, ma l’incontro non c'è stato. Mi piace molto".

I messaggi tra Zequila e Dayane Mello sarebbero ancora in mano ad Antonio, che presto potrebbe tornare al GF Vip (per la seconda volta in questa edizione), magari con una grande sorpresa per la brasiliana. "Sono pronto a cantare una canzone a Dayane. Sono sicuro che resterebbe senza parole", continua Zequila.



Ma c’è un altro giallo: la busta choc di Barbara D’Urso riguarderebbe Zequila. È sua madre, la signora Carmela, a racconta alla regina di Cologno Monzese che in quella busta ci sarebbe qualcosa che riguarda Antonio. E la Rete, adesso, vuole sapere di cosa si tratta. Varie le ipotesi de follower del grande Zequila. Secondo nostre indiscrezioni ci sarebbero delle foto. E di chi? Mistero. Abbiamo provato a chiamare mamma Carmela che ha detto: “Nemmeno sotto tortura ve lo rivelo. Ho promesso alla d’Urso che lei sarà la prima a saperlo”. Rassegnatevi. E con la busta choc parte il Toto-moglie per Zequila, che finalmente - dopo anni di convivenza con sua madre - potrebbe trovare la donne giusta.

