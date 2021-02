Fiorella Mannoia smascherata, tutta la verità sul suo uomo (di 26 anni più giovane): "Abbiamo le carte"

01 febbraio 2021 a

Una svolta incredibile, per Fiorella Mannoia e il suo compagno, Carlo Di Francesco. I due stanno insieme da più di dieci anni, un legame tra amore e musica - anche lui infatti è un musicista -, ma hanno reso nota la loro relazione soltanto nel 2017. E ora, si apprende, hanno deciso di fare il grande passo e sposarsi. Una decisione presa senza accendere grandi riflettori sulla propria vita privata, come in effetti hanno sempre fatto. A scovare le carte, ovvero le pubblicazioni delle nozze, è stato il settimanale DiPiù. Insomma, avrebbero voluto sposarsi in sordina, senza renderlo pubblico. Ma il rotocalco li ha pizzicati.

A circa tre anni dalla prima foto che li ritraeva insieme pubblicata sui social, scatto con cui ufficializzavano la loro unione, la Mannoia e Di Francesco hanno dunque deciso di fare un passo in più. A dispetto di quanto affermato più volte in passato dalla cantante, che più volte aveva ribadito di non ritenere il matrimonio una priorità. Falso: le nozze sarebbero imminenti. Per inciso, Carlo ha la bellezza di 26 anni in meno rispetto alla Mannoia. Insomma, un amore senza età al di là di ogni ragionevole dubbio.

Carlo Di Francesco è musicista e produttore e in passato ha lavorato anche con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti. Da tempo oltre che compagno è anche il braccio destro a livello artistico della Mannoia. Il suo volto è diventato celebre anche ai non addetti ai lavori quando nella tredicesima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, era entrato nel cast col ruolo di professore.

