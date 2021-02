Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini licenziato? "Unica soluzione possibile, tv orrenda". Una bomba dai corridoi

02 febbraio 2021 a

Il caso Alfonso Signorini sta montando ed è arrivato, come prevedibile, fino ai corridoi Mediaset. Il conduttore del Grande Fratello Vip, reality in onda su Canale 5, è stato protagonista di un fuoriprogramma molto contestato con Elisabetta Gregoraci. Dopo averla definita scherzosamente "merd***cia", accusandola di aver trattato male Pierpaolo Pretelli, ha adattato alla ex moglie di Flavio Briatore un antico proverbio cinese. "Tornato a casa picchia la Gregoraci. Tu non sai perché, lei sì". Elisabetta ha ascoltato con gli occhi sbarrati, l'imbarazzo in studio era evidente. E sui social è scoppiata l'indignazione, con molti telespettatori che hanno chiesto il licenziamento in tronco del direttore di Chi.

Tra i più duri, ovviamente, Stefano Bettarini, ex concorrente del GF Vip cacciato da Signorini e dagli autori per una bestemmia dopo pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà. Da allora, l'ex calciatore ha picchiato durissimo sul conduttore e il programma, accusandolo di "due pesi e due misure" e di proteggere i suoi "cocchi" sfavorendo gli altri. Altro motivo di critica, la mancata squalifica di Alda D'Eusanio per una frase decisamente fuori luogo, "Vedi qualche neg***o qua?".

"Ci si aspettava da te imparzialità e coerenza - è l'invettiva di Bettarini sui social contro Alfonso -, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu che a seconda del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso". Bettarini parla di "atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile". E ancora: "Hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda… Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete". Ma Bettarini non è l'unico vip a contestare il direttore. Anche Salvo Veneziano, a sua volta squalificato dalla scorsa edizione del GF per frasi sessiste, picchia duro su Signorini: "Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione".

