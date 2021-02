Grande Fratello Vip, "ero sul water, ho infilato le mani dentro e l'ho preso": Dayane Mello sconvolge i concorrenti

03 febbraio 2021 a

Un episodio divertente al Grande Fratello Vip. Dayane Mello sconvolta da quello che ha trovato nel bagno. Rosalinda Cannavò aveva scritto un bigliettino ad Andrea Zenga per dimostragli la sua stima e il suo affetto, salvo poi gettare la brutta copia nel cestino del bagno appunto. È lì che la modella brasiliana ha rinvenuto il foglietto e, alquanto stupita, ha raccontato: "Ero sul water quando ho visto in fondo al cestino una lettera. Allora ho infilato la mano e l'ho presa. Ho visto che si trattava del biglietto di Rosalinda per Andrea. Temendo che lui l'avesse gettato, l'ho appoggiato sulla cima del cestino per farglielo ritrovare".

La Mello però non è stata l'unica a vedere la missiva. Subito dopo di lei è entrato Tommaso Zorzi che, trovando il bigliettino ha immediatamente chiamato Stefania Orlando. A loro volta Samantha de Grenet e Andrea Zelletta riferiscono tutto a Rosalinda che è andata su tutte le furie: "Sono cose personali, non mi piace che si rida su questo". Da qui il confronti: a cena la Mello ha confessa tutto. Ossia di essere stata lei a mettere le mani nella spazzatura. I commenti dei concorrenti del programma di Alfonso Signorini sono stati tutti increduli "Ma come ti viene di infilare la mano nel cestino?". Nulla di così personale però, visto che poi tutti si sono fatti una grassa risata archiviando quanto accaduto.

Da tempo infatti tra Rosalinda e Dayane, una volta amiche per la pelle, non mancano accese discussioni. "Ti lasci troppo influenzare dalle persone", è stata una delle accuse della Mello all'amica. E ancora: "Andava tutto bene, poi è successo un macello con tutti. Tra me e te non è cambiato niente, ma il mio rapporto con gli altri sì, capisci?". La replica di Rosalinda non si è fatta attendere "Quando tu mi rispondi in modo molto forte ci rimango male. È vero, l'ho ammesso: sono una persona molto condizionabile. Ma non penso che tu sia maleducata, sono stata la prima a difenderti". Insomma, l'ennesimo botta e risposta dal lieto fine.

