Caterina Balivo, "così recupero gli arretrati". Castità e confessione da censura: ciò che non aveva mai detto

03 febbraio 2021 a

a

a

“Castità e recupero degli arretrati”: così Caterina Balivo torna a parlare dopo mesi di assenza dalla tv. E lo fa senza segreti, in modo schietto. Ora che Caterina Balivo è di nuovo in pista con Il cantante mascherato, lo show del venerdì sera di Rai1 che è stato messo ko da Alfonso Signorini, al settimanale Oggi rivela un dettaglio abbastanza pepato. Che riguarda l’intimità della conduttrice e di suo marito. Prima, però, racconta il suo allontanamento dal piccolo schermo: inizialmente tutti si sono domandati come mai avesse deciso di fermarsi. Non era molto chiaro cosa fosse accaduto. Ma adesso la Balivo racconta tutto senza filtri, riavvolgendo il nastro e tornando indietro di qualche tempo.

“Dovevo fermarmi”, dice in esclusiva a Oggi. Uno stop necessario per recuperare le forze. «In piena pandemia, ho deciso che dovevo agire. E agire voleva dire fermarsi. Io sono anche autrice dei miei programmi, era un impegno da 9-10 ore al giorno… Ho tre ragazzini e un uomo impegnato e impegnativo, che peraltro ha vissuto questa pandemia in modo difficile, visto che è un soggetto a rischio… La tv non era più conciliabile con la famiglia", continua.

"Non respira, deve uscire subito". Malore in diretta, Baby Alieno chiede aiuto: Milly Carlucci, è panico in studio

Poi arriva il colpo di scena. La Balivo parla di castità durante la quarantena. L’ex conduttrice di Rai1 parla dell’amore per il marito Guido Maria Brera e di una “quarantena sospesa tra castità e recupero degli arretrati”. Non ci sono doppi sensi: la frase è molto chiara. E’ l’unica ex conduttrice, ancora in video con il “cantante mascherato”, a fare allusioni a vicende un po’ troppo intime. Come la prenderanno nel quartier generale di viale Mazzini?

"Della Gherardesca...". Patty Pravo imbarazza lo studio: dalla sua bocca esce questo nome, una clamorosa gaffe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.