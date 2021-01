Il Cantante Mascherato, Baby Alieno non respira: "Deve uscire subito". Panico in studio

30 gennaio 2021 a

a

a

Un piccolo imprevisto nella puntata del 29 gennaio del Cantante Mascherato. Il Baby Alieno ha avuto diverse difficoltà, tanto da richiedere l'intervento di un terzo che, vestito da alter ego, è salito sul palco. L'ingresso della persona vestita in nero, con tanto di casco, corso in aiuto a colui o coloro che erano all’interno della maschera, ha spaventato anche la giuria. Le numerose difficoltà durante il programma di Rai 1 hanno fatto pensare ai giudici che all'interno del costume ci fossero diversi cantanti.

E così è stato. L'alter ego, dopo aver capito cosa stava accadendo, si è avvicinato a Milly Carlucci sussurrandole qualcosa nell’orecchio. E Milly Carlucci, un po’ in difficoltà, ha annunciato che la maschera sarebbe stata portata subito fuori dallo studio. "Questa maschera è molto complessa - ha annunciato la conduttrice -. È una sorta di esperimento genetico”. E ancora: “La maschera deve uscire dallo studio ma non vi possiamo far vedere questo passaggio”.

Panico dunque in studio. Caterina Balivo, preoccupata, ha chiesto: “Ma che succede?”. Immediata la replica della Carlucci che ha ricordato quanto sia difficile respirare all'interno di vestiti di quel tipo. All'interno infatti c'erano I Ricchi e Poveri. Non facile essere più di uno all'interno di un costume di suo già complesso.

