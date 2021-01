Grande Fratello Vip, "cosa vuoi che mi faccia?": tutto vero, Alfonso Signorini fa a pezzi Carlucci e Rai 1

30 gennaio 2021 a

Parte male. Anzi malissimo Il cantante mascherato, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La sfida del venerdì sera la vince Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip. Il Cantante Mascherato si ferma al 16.2% di share e il GF Vip sorpassa con il 18.2%. L’ipse dixit di Signorini, qualche giorno fa, non lasciava scampo alla Carlucci. “Cosa vuoi che mi faccia una Milly Carlucci?”, aveva detto il direttore di Chi. E con una puntata del programma di Canale 5 piena di scoop, da Walter Zenga nella casa allo scontro tra la Parietti e la Ruta, è accaduto di tutto. Uno share pazzesco fino a tarda sera. Un vero trionfo.

Un tonfo per Rai1 che, contro il Gf vip, non ha schierato l’artiglieria pesante. Una giuria, al Cantante mascherato, che sente il peso della mancanza di Mariotto: volto storico, frizzante, di Ballando con le stelle. Di lui non c’è traccia, ma torna (stranamente) Caterina Balivo. Una scelta che potrebbe aver pesaro sugli ascolti, condizionale d’obbligo. Soprattutto perché qualcosa non ha funzionato: il venerdì sera, solitamente, Rai1 riesce bene nelle performances di share. Un esempio? Tale quale show.

Ma qualcosa sembra essere andato storto. La corazzata di Signorini, uomo dei record, con quasi 50 puntate di Gf vip sulle spalle (tra la scorsa edizione e questa ancora in corso) ha dato filo da torcere alla Carlucci. Che potrebbe correre ai ripari sperando nei supplementari la prossima settimana. Ma c’è un saggio proverbio da non sottovalutare. E recita: “Chi inizia bene è già a metà dell’opera”. Quindi nel quartier generale della Carlucci è tempo di leccarsi le ferite.

