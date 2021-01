Domenica In, pazzesca gaffe di Mara Venier: "Roberto...", il collegamento col Tg1 il microfono resta aperto, cosa le esce di bocca

31 gennaio 2021 a

Un disastro firmato Mara Venier. Il tutto ancor prima che iniziasse la puntata di Domenica In di oggi, domenica 31 gennaio, come sempre in onda su Rai 1. La gaffe della mitica conduttrice, infatti, piove nel collegamento col Tg1 poco prima che le venga ceduta la linea. Il punto è che la conduttrice non si è resta conto del fatto che il collegamento fosse aperto. E così ha iniziato a ripetere: "Roberto mi senti? Mi senti?". Il tutto con il microfono aperto. Soltanto dopo lunghi secondi, la Venier ha capito, con un filo di imbarazzo, di essere collegata. Un fuoriprogramma che ha strappato più di una risata.

E la Venier non è nuova a questo tipo di gaffe. L'ultima? Soltanto la domenica scorsa, ancora in collegamento con il Tg1. Quando la linea è passata a Domenica In, la Venier ha iniziato a parlare. Peccato che non avesse il microfono. E prima di rendersene conto aveva parlato per lunghi secondi, davanti allo sbigottito mezzobusto del Tg1. Insomma, gaffe su gaffe per la mitica Zia Mara.

Per inciso, nella puntata in onda oggi dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, è attesa una lunga lista di ospiti. Nomi di spicco tra i quali Ornella Vanoni a Alessandra Martines, che sarà collegata da Parigi. Ci saranno poi Caterina Balivo, Antonella Clerici e Gabriele Cirilli, in collegamento dall’India il mitico Sandokan, ossia Kabir Bedi. Nel primo segmento di trasmissione, invece, il consueto approfondimento sul coronavirus con Walter Ricciardi ospite in studio.

