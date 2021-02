Grande Fratello Vip, dramma-Dayane Mello: dopo il terrificante lutto, il gesto di Signorini. Si resta senza fiato

Francesco Fredella 04 febbraio 2021 a

Choc al Grande Fratello Vip. Dayane Mello incontra Alfonso Signorini, che entra nella casa dopo la notizia della morte del fratello della concorrente brasiliana. “Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto. È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio. […] Abbiamo parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano”, ha raccontato Dayane dopo l’incontro. Alfonso ha mostrato un grande cuore. Una grande voglia di abbracciare Dayane. Il conduttore del programma di Canale 5, infatti, compie un gesto esemplare che piace tantissimo al pubblico a casa.

La puntata si preannuncia molto interessante. Piena di colpi di scena. E lo share potrebbe schizzare in alto, calpestando ancora una volta Il cantante mascherato (che la scorsa settimana, al suo esordio, ha perso contro Alfonso Signorini).

Anche Mario Ermito, ex concorrente del Gf vip, ha detto: “Vorrei tanto abbracciare Dayane. So che non è possibile. Non sono l’unico e non solo il solo a volerlo. Ma spero che possa accadere presto il nostro incontro. Domani sera alla puntata saremo tutti vestiti di nero. E’ un modo per esprimere la nostra solidarietà”.

