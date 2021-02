Grande Fratello Vip, "ma ce l'hai sul ca**?": raptus di Alda D'Eusanio, dove le cade l'occhio. Follia da censura, scatta il richiamo

05 febbraio 2021 a

Altro guaio per Alda D'Eusanio. Questa volta gli autori del Grande Fratello Vip sono stati costretti a intervenire. Per distrarre Dayane Mello dopo il lutto, gli inquilini della casa più spiata d'Italia hanno deciso di ridere dei propri tatuaggi. La D'Eusanio, da sempre contraria ai tattoo, è però andata oltre. Tommaso Zorzi ha infatti confessato: "Io ho tatuato sul caz*** 'fun is fun' il divertimento è divertente". Da qui il commento della conduttrice che incredula ha chiesto spiegazioni: :"Hai tatuato sul caz*** questa frase? Che frase del caz***". Immediato l'intervento della regia del programma di Canale 5 che subito ha censurato la scena. I microfoni sono stati spenti e l'inquadratura è stata cambiata. Poi Alda è stata chiamata in confessionale e Stefania Orlando ci ha scherzato su: "Ti richiamano talmente tante volte al giorno che ormai vanno un po' a caso, sparano nel mucchio".

Anche il giorno prima la D'Eusanio si era fatta notare con una frase inadeguata. Dayane Mello, saputo della prematura scomparsa del fratello Lucas, ha avvisato i compagni d'avventura. E la giornalista le ha chiesto in riferimento a chi fosse il fratello morto nell'incidente: "Ma è quello bello?". Immediati i commenti dei telespettatori che su Twitter si sono scatenati: "Ma cosa chiede Alda? Siamo impazziti?". E ancora: "Totalmente fuori luogo, è l'ultima arrivata, poteva stare zitta". Non solo, perché la D'Eusanio, parlando con Dayane, ha anche aggiunto: "La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere".

Una frase che si va ad aggiungere all'uscita razzista per la quale ha rischiato l'uscita immediata. La conduttrice durante la trasmissione di Alfonso Signorini ha domandato: "Ma vedi in giro qualche ne**?". Il Grande Fratello ha però deciso di darle un'altra chance chiedendo direttamente al pubblico se lasciarla ancora nella casa o meno. Il televoto ha così salvato la D'Eusanio che, a differenza di Fausto Leali, non è stata punita.

