Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio batte tutti su Amazon: occhio a questa icona...

Ancora una volta. Per l’ennesima volta. Cristiano Malgioglio batte tutti su Amazon, il glorioso portale dell’e-commerce. Un suo disco storico brucia ogni tappa. E sui social in queste ore addirittura l’icona di Amazon assume il ciuffo proprio come Malgioglio. Il suo disco Papaja al primo posto. Malgioglio si posiziona vicinissimo a Gal Costa (una delle cantanti brasiliane più forte) e tra l’altro fiancheggia persino i Queen. Si tratta di un lavoro musicale di Malgioglio di circa 15 anni fa. Indimenticabile. Ed è ancora un successo.

Cristiano, con un milione di followers al seguito, sta lavorando ad un nuovo disco. Da nostre indiscrezioni sembra che sia tutto pronto. Una fonte segreta ci dice che tra poche settimane Malgioglio inciderà i brani, attesi per l’inizio dell’estate (probabilmente a maggio). E’ il quinto anno di seguito in cui Cristiano non sbaglia un colpo e mette in fila un successo dopo l’altro. Addirittura sui social va in tendenza la “nuova icona di Amazon”: un fotomontaggio in cui si vede Malgy con un ciuffo blu proprio come il sito e-commerce. Un modo simpatico per celebrare il suo ultimo successo.

Domani sera, invece, Cristiano vestirà come gli altri vipponi di nero. Occhiali bianchi e giacca lucida. Nessun colore sgargiante dopo la notizia della morte del fratello di Dayane Mello, che è venuto a mancare in Brasile a soli 27 anni dopo un terribile incidente stradale. La concorrente, che è stata informata immediatamente, ha deciso di non lasciare il gioco. In suo soccorso immediatamente Alfonso Signorini, che è entrato nella casa cercando di consolare Dayane. Un gesto bellissimo, che fa onore al conduttore del Gf vip (l’uomo dei record visti gli ascolti).

