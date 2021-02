Grande Fratello Vip, "tr***ne di prima categoria": raptus nella notte, tra Giulia Salemi e Pretelli finisce in disgrazia

05 febbraio 2021 a

“Non sono una gatta morta né un tr***ne di prima categoria”. Ancora schermaglie amorose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppietta nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A poco meno di 24 ore dalla puntata di venerdì 5 febbraio, che ovviamente non sarà facile per via del gravissimo lutto che ha colpito Dayane Mello (il fratello Lucas, 27 anni, è venuto a mancare improvvisamente a causa di un incidente stradale in Brasile), i Prelemi - come li hanno ribattezzati i fan - hanno avuto uno scontro.

Argomento di discussione la gelosia dell’ex velino di Striscia la Notizia: “All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato”. La Salemi è scoppiata a ridere e ha cercato di tranquillizzarlo: “All’inizio avevo paura di sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te. Se non ti fidi, cambia aria”.

“Che significa? Usi dei termini troppo duri”, ha risposto un po’ turbato Pretelli. “Scusami, ma non so come te lo devo dire che devi stare tranquillo”, ha ribattuto la Salemi accarezzandogli il viso. “Sì, sono geloso, ma è solo una riflessione. Per me è tutto chiarito, sei tu che tiri fuori ancora queste cose”, ha dichiarato Pierpaolo. La discussione è andata avanti ancora per un po’, infine un bacio ha suggellato la fine di questa nuova incomprensione.

